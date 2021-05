Riflessioni su Dragowski. In caso di addio, tutto su Cragno

Il polacco vale oggi una cifra notevole e la Fiorentina vuole riflettere sul futuro

Il portiere, nel calcio moderno, è un ruolo sempre più strategico e di grande importanza. Il nuovo tecnico della Fiorentina Gattuso, poi, lo ritiene una pedina fondamentale nella costruzione del gioco della squadra. Non è un caso dunque che il tecnico calabrese abbia spinto fin da subito per portare il suo staff a Firenze, preparatore dei portieri compreso. A proposito di portieri, su Dragowski la Fiorentina avrà adesso tempo e spazio per fare delle riflessioni. La società gigliata potrebbe pensare di monetizzare col polacco che oggi vale almeno 14 milioni di Euro. In caso di addio di Barlomiej il preferito a Firenze è Alessio Cragno, portiere classe '94 in forza al Cagliari e, guarda caso, molto bravo ad usare anche i piedi. A riportarlo è Repubblica Firenze.