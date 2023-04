Rifinitura a Firenze e dritti in Polonia: Nico Gonzalez, sono le tue serate

La Fiorentina si allenerà anche questa mattina a Firenze, prima di partite per Poznan: Italiano suona la carica alla squadra

Redazione VN

Stamattina la rifinitura della squadra al centro sportivo Davide Astori, poi la partenza in volo per Poznan. Oggi, intorno all’ora di pranzo sarà John van den Brom, il tecnico del Lech, a parlare in conferenza stampa insieme a un giocatore. Poi nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.45, il turno di Italiano e di un calciatore viola.

Il momento del Lech Poznan — Il Lech sta bene, è reduce da sette risultati utili consecutivi e crede fortemente al passaggio del turno. Rispettando la Fiorentina, certo, ma contando anche sulle potenzialità di una rosa ben assortita. Il clima allo stadio sarà davvero caldo: la tifoseria polacca è stata esaltata anche da un appello ufficiale del club. “Let’s all do the Poznan”, ha scritto il Lech sui suoi social. Ovvero al minuto 19 e al minuto 22, che insieme compongono l’anno di fondazione del club ( 1922), la tifoseria volterà le spalle al campo e i sostenitori si abbracceranno tutti insieme saltando e cantando per far risuonare i loro cori in tutto l’impianto.

Situazione in casa Fiorentina — La Fiorentina negli ultimi mesi è maturata, anche in Europa. Ha imparato dai propri errori e oltreché sul piano tecnico, domani sera dovrà essere molto lucida anche dal punto di vista mentale. Italiano non potrà contare su Quarta, squalificato per questo turno. Ma spera nel guizzo di Gonzalez, che in notti come queste deve accendersi. Nel tridente confermato Cabral con Ikoné. A centrocampo, nei due, spazio ad Amrabat e Mandragora mentre Barak dovrebbe rifinire. In difesa, davanti a Terracciano, linea a quattro con Dodò e Biraghi esterni e i due centrali Milenkovic e Igor.