Riecco Rocco! Tra mercato, infrastrutture e campionato: l’agenda del Presidente

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, parla dell'attesissimo ritorno di Rocco Commisso in terra toscana. E spiega come questo rappresenti per tutti una splendida notizia. Per la salute e perché all’orizzonte ci sono un sacco di questioni da affrontare. Mercato, rinnovi, stadio, centro sportivo, campionato ed Europa. L’agenda è fitta, spiega il quotidiano, e non è dato sapere per quanto tempo Commisso si fermerà anche se è probabile che decida di aspettare (almeno) fino alla sfida con la Juventus, in programma il prossimo 3 settembre. Di certo c’è che sarà sugli spalti per le sfide in serie contro Cremonese, play off di Conference e trasferta ad Empoli dove potrebbe esserci l’occasione per riprendere con il presidente Corsi i discorsi relativi ad un possibile trasferimento al Castellani della Fiorentina una volta iniziati i lavori di restyling del Franchi.