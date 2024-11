Riecco Pongracic, ma scalzare la coppia Comuzzo-Ranieri è impensabile

Repubblica Firenze si concentra su Marin Pongracic. Palladino è stato chiaro in conferenza stampa: "Contro il Pafos giocherà titolare". Non capita dalla fine di agosto. Il croato è stato uno dei pezzi pregiati del mercato estivo quando sono serviti 15 milioni abbondanti per portarlo a Firenze proprio mentre il Lecce lo aveva sostanzialmente ceduto al Rennes per la stessa cifra. Un blitz deciso per tamponare la contemporanea partenza di Milenkovic diretto in Inghilterra puntando su uno dei migliori centrali difensivi dello scorso anno. A Lecce ne parlano come un difensore top, a Firenze al momento non ha lasciato tracce ma è troppo presto per parlare di scommessa persa, anzi. Sulla carta il passaggio in campionato alla difesa a quattro toglie sì un posto da titolare ai centrali, ma riporta Pongracic nella propria comfort zone visto che in carriera ha giocato praticamente sempre a quattro. Dopo i nove minuti disputati contro l’Atalanta a metà settembre, il croato è tornato in campo con la prima squadra (nella Primavera lo aveva già fatto, ndr) domenica scorsa a Como. Altri nove minuti buoni soprattutto ad assaporare il profumo di campionato più che a far realmente capire il proprio stato di forma. Inutile nasconderlo, scalzare la coppia Comuzzo-Ranieri in questo momento è impensabile. Diventare però una valida alternativa in attesa di tempi migliori deve essere obbligatoriamente un suo obiettivo.