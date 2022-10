Riecco Milenkovic, ma Italiano non lo rischierà dal 1′. Come Nico Gonzalez

Senza Milenkovic e Nico Gonzalez la Fiorentina ha sofferto. Adesso sono recuperati, ma Italiano li vuole preservare per i prossimi impegni

Se Riccardo Sottil non recupera dagli acciacchi della settimana, quella contro l'Atalanta è la gara del ritorno tra i convocati di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo torna a disposizione dopo un mese, anche se - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla coppia Quarta-Igor.

Tra i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, l'unico che sembra poter partire dal 1' è Kouamé, utilizzato da esterno d'attacco con Ikoné dall'altra parte. Nico Gonzalez invece potrebbe essere l'arma a gara in corsa, come contro il Verona. In mezzo al campo Mandragora vince il ballottaggio con Amrabat.