Riecco la Roma: tappa decisiva per sognare l’Europa

Riecco con la Roma 8 mesi dopo: La Fiorentina è padrone del proprio destino e battere i giallorossi non vorrebbe dire solo Europa

Dopo un lungo viaggio, iniziato ben 260 giorni fa, la Fiorentina torna ad affrontare la Roma in questa stagione. Era la prima di campionato e i giallorossi vinsero per 3-1 contro una viola rimasta in dieci uomini fin troppo presto, con una delle prime grandi giocate stagionali di Dragowski. La squadra di Italiano è cambiata molto da quel momento, trovando una quadra di gioco importante e arrivando a lottare con gli stessi giallorossi per un posto in Europa. Come sottolinea La Repubblica, i tre punti in palio saranno decisivi e la Fiorentina è padrone del proprio destino, chiamata ad una sorta di ultimo appello prima che la porta si chiuda in maniera definitiva.