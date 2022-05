L’Europa è un rebus, ma i viola sono padroni del proprio destino

La Fiorentina è ancora più che mai in corsa per l'Europa, ma la qualificazione resta un rebus: quante combinazioni nel finale...

Mancano 270' al termine della stagione, ma fare previsioni sulla potenziale posizione finale della Fiorentina è ancora un vero e proprio rebus. Ne parla questa mattina La Nazione, sottolineando come di fatto i viola siano padroni del proprio destino ma dipendano anche dalla Roma e dall'eventuale successo in Conference League. Quel che è certo è che la squadra di Italiano sia ancora in corsa per un obiettivo europeo (che manca dal 2016), ma con il rischio di chiudere anche decima. In questo senso la partita con la Roma rappresenterà uno spartiacque importante. Se i viola vincessero con almeno tre gol di scarto, potrebbero infatti raggiungere i giallorossi e avrebbero anche lo scontro diretto a favore. La Fiorentina dovrà provarci, poi capiremo il destino della stagione.