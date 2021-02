Riecco De Paul, sogno svanito. La Fiorentina deve attirare i più forti

Il corteggiamento della Fiorentina per Rodrigo De Paul non ha mai trovato gran corrispondenza, da parte del giocatore come della squadra, e domenica sarà ancora un avversario. Pradè, scrive La Nazione, non ha mancato di farsi sentire visto anche il suo passato friulano, ma le richieste erano altissime, e probabilmente l’argentino aspettava altro. Ed è qui che la Fiorentina deve fare il salto di qualità: anche i casi di Milik e Torreira hanno visto la Fiorentina sbattere contro il muro delle perplessità dei diretti interessati. Il polacco era pure fuori rosa (ora è a Marsiglia con Lirola) nel Napoli. Forse in estate Torreira, diversamente da Milik, potrà valutare un nuovo progetto gigliato. Un po’ come hanno già fatto anche Amrabat e Quarta, che hanno scelto di venire a Firenze nonostante non fosse l’unica opzione sul tavolo.