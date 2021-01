Perchè Marsiglia? Milik spiega: “Ho letto nei loro occhi che mi volevano”

Giornata di presentazione per Arek Milik a Marsiglia. L’ex attaccante del Napoli, cercato nei mesi scorsi anche dalla Fiorentina s’è presentato in conferenza stampa, dopo l’esordio nell’ultima partita persa contro il Monaco:

So che la squadra sta attraversando un periodo difficile in questo momento, ma è una sfida. Voglio dare tutto per dimostrare le mie qualità, per giocare e per aiutare la squadra a vincere. L’allenatore ha mostrato interesse e io stesso volevo venire. Stavo attraversando un periodo difficile. Quando un giocatore non gioca è sempre molto difficile. Ho letto nei loro occhi che mi volevano, avevano bisogno di un attaccante e questa è una buona scelta per me.