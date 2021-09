Riecco Amrabat: colpo o esubero?

Commisso lo ha pagato 20 milioni, in estate è stato al centro di molte trattative. Ma è rimasto e ora per lui non c'è posto

"Finita la sessione estiva, Amrabat dovrà essere bravo a ricollocarsi in un mosaico che funziona, che sorride e che sembra aver sviluppato un’empatia totale nei confronti della propria guida, Vincenzo Italiano. Il lavoro è tanto, a partire da quello concettuale e tattico. I viola aggrediscono alto, prediligono mezze ali di inserimento e non di copertura e anche il ruolo di play con l’arrivo di Torreira e la conferma di Pulgar appare bello abbondante e fornito. Sofyan dovrà imparare un nuovo credo, fatto sì di fisicità ma anche di qualità, di rapidità di pensiero e mentalità verticale. Lui che lo scorso anno, provato spesso fuori ruolo, svolgeva un lavoro prevalentemente in orizzontale. Il suo fisico e il suo temperamento saranno sicuramente utili, a patto però che siano al servizio della squadra e non frutto di un qualcosa di individuale ed estemporaneo. Con Juric aveva incantato tutti per il calcio che il tecnico croato chiedeva — e non a caso anche Gasperini aveva apprezzato il giocatore — e aveva convinto Commisso in primis a sborsare quasi 20 milioni per assicurarselo. Uno dei migliori centrocampisti della stagione 2019- 2020 però sembra essere rimasto a Verona, o comunque visto in poche occasioni a Firenze, una fra queste la partita con la Juventus a Torino. Di fronte ora una nuova sfida, una nuova opportunità e un nuovo capitolo da scrivere".