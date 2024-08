Richardson scalda i motori in vista del Puskas. In porta ancora Terracciano?

Manca un giorno all'andata del preliminare di Conference League, l'appuntamento da cui dipende l'accesso alla nuova fase campionato della terza competizione europea. Non sarà il Twente del primo anno e nemmeno il Rapid Vienna del secondo, ma giustamente Raffaele Palladino non si fida della Puskas Akademia e ha chiesto alla sua squadra la massima concentrazione. Il tecnico campano non ha ancora svelato gli undici titolari, ma magari si capirà qualcosa in più dalla rifinitura di oggi al Viola Park. Tutto lascia pensare alla titolarità di Terracciano, ha scapito nuovamente di David De Gea, mentre al centro sarà la prima volta per il terzetto, attualmente, titolare Ranieri, Pongracic e Quarta. La rifinitura servirà per capire se Richardson potrà partire dal primo minuto e se e chi starà fuori tra Kean, Kouame e Colpani in attacco dove cercano spazio Beltran, Sottil e Barak. QUESTA INVECE LA NOSTRA PROBABILE FORMAZIONE. Lo riporta il Corriere dello Sport