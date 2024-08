Richardson, Marocco nelle vene: così si rinforza il centrocampo della Fiorentina

Amir è stato un pilastro nel Le Havre, contribuendo alla vittoria del campionato con la migliore difesa della Ligue 2. Trasferitosi al Reims nel 2022, ha avuto un impatto positivo in Ligue 1 con 28 presenze e tre gol. Ora è alla Fiorentina, dove è destinato a crescere ulteriormente, nonostante l'interesse di club come il Tottenham e il Leicester. Ha scelto di giocare per il Marocco per il forte legame con la madre e non ha rimpianti per aver rinunciato alla nazionale francese. Lo riporta il Corriere dello Sport,