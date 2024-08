Richardson è pronto per Parma. E Mourinho voleva portarlo in Turchia

Ieri è stato il giorno di Amir Richardson , presentatosi in conferenza stampa . Come scrive Repubblica Firenze, José Mourinho lo voleva portare in Turchia al Fenerbahce, ma il centrocampista ha mantenuto la parola data alla Fiorentina . Sabato inizierà il campionato, contro il Parma, e Richardson dovrebbe partire dalla panchina.

Non sarà l’ultimo anche se al momento l’emorragia di calciatori in mezzo è almeno tamponata - si legge sul quotidiano -. Amir è un centrocampista elegante, moderno, abile nelle due fasi. Anche se una, quella offensiva, gli piace di più. Le statistiche dello scorso campionato in Francia sui recuperi sono comunque incoraggianti anche agevolati da leve lunghissime capaci di intercettare palloni a bizzeffe. Nel sistema di Palladino sarà uno dei due mediani, inquadramento tattico che gli calza a pennello. Altissimo (circa 195 centimetri) ma tecnico, con una buona visione di gioco, non certo un armadio fisicamente, Richardson dovrà accompagnare un po’ di lavoro in palestra accanto a quello in campo. A Parma, salvo sorprese, andrà in panchina, pronto a dare una mano. Del resto ha il ritmo partita avendo appena giocato le Olimpiadi. E così Palladino a centrocampo avrà qualche scelta. Certo, parlando di mediana ed analizzando la rosa, la situazione resta intricata.