I dialoghi tra Ribery e Prandelli sono già fitti da qualche giorno, il tecnico di Orzinuovi ha in mente un nuovo ruolo per l’asso francese che sarà impiegato in condizione da “prendere meno calcio”. Con Prandelli l’asso ex Bayern cerca non solo di cambiare il modo di giocare ma anche di sfatare un tabù, quello della prima rete al Franchi, ancora assente nello storico di FR7 con la maglia gigliata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.