Gli automatismi di Prandelli sono stati allo studio per qualche giorno, adesso si avvicina il momento di provare a metterli in pratica, scrive La Nazione. Ma ci sono state anche questioni individuali, una su tutte la posizione di Ribery. Il francese è apparso spaesato nelle ultime partite, come se si sentisse fuori posto, e il Mister ha lavorato per far sparire questa sensazione. Tre le idee di base: vicinanza alla porta, sempre partendo dal territorio di caccia preferito, la fascia sinistra; movimenti studiati per liberarsi dalle doppie marcature; coordinazione coi compagni in modo da arrivare a ricevere palla sempre al limite dell’area. Il campione transalpino pare interessato, se non altro per capire se sarà possibile vivere in maniera differente questa esperienza post-Bayern, costellata di difficoltà probabilmente inaspettate e priva, da quest’anno, dell’affetto della famiglia, ma adesso può ricominciare un’altra storia.

E DALL’ALTRA PARTE SERVE UNA SVOLTA PER KOUAME’: ALLA “REGINALDO”?