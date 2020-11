Ribery, tra incognite fisiche e mentali: Prandelli rischia di avere un problema in più

La presenza in campo di Ribery contro il Milan rimarrà ancora a lungo avvolta in una cortina d’incognite, dopo il problema fisico accusato con il Benevento [IL REPORT]. Nessuno, alla Fiorentina, se la sente di fare previsioni sulla disponibilità del francese per la gara con i rossoneri, ma la sensazione è che se non sarà al 100% non verrà forzato. Inoltre, sembra sia cambiato qualcosa a livello mentale: Ribery in estate aveva pensato due volte all’addio, ora forse il rapporto con qualcuno non è più come prima e il progetto tecnico prefigurato non sembra più rispondere alle sue aspettative. Prandelli, che punta tutto su di lui, rischia così di avere un problema in più. Lo scrive La Nazione.

