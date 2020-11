Verso la Coppa Italia, turnover contro l’Udinese: in porta Terracciano, in attacco…

Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina, che domani sfiderà l’Udinese. Sui quotidiani si parla della probabile formazione viola, che sarà oggetto di turnover. In porta ritorna Terracciano, Lirola e Barreca saranno titolari sulle corsie, a centrocampo Pulgar torna in cabina di regia, al suo fianco potrebbe esserci Borja Valero, davanti possibile chance per Cutrone che scalpita. Occhio anche al possibile inserimento di Caceres sulla destra con conseguente spostamento di Milenkovic al centro della difesa.

