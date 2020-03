Eccolo là, finalmente anche con il pallone nel video messo sui social da Violachannel. Franck Ribery corre nella direzione di un ritorno atteso da tutti. Come scrive La Nazione, tutti lo aspettano: Iachini, i compagni e i tifosi hanno una voglia matta di rivederlo, e lui lavora come una matto per esserci già entro la fine di marzo. Il francese non ha una partita nel mirino per tornare, ma spera e vuole provare a sorprendere tutti dalla seconda metà del mese in poi.