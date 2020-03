Il futuro di Franck Ribery aiuterà a dare una prima chiave di lettura dei programmi viola per la prossima stagione. Come scrive La Nazione, il fatto che il francese abbia deciso di non ascoltare eventuali sirene sono la garanzia di quanto lo stesso Commisso punti a costruire una squadra ambiziosa, con giocatori di fascia alta per ricominciare a correre verso le coppe europee. Il primo riferimento va ovviamente a Federico Chiesa che in attesa del rinnovo di contratto rimane il gioiello che sarà al centro di tutte le trattative estive. Ma, come si chiede il quotidiano, come reagirà Federico se anche un big come Ribery è pronto a puntare senza dubbi sulla squadra viola che nascerà a breve? Un altro calciatore a cui si fa riferimento è Martin Caceres: il suo contratto è in scadenza a giugno, ma potrebbe restare senza ascoltare le proposte che gli stanno arrivando da altri club.