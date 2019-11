Ribery su Chiesa: “Più centrocampista esterno che punta. E’ un tipo chiuso, ma sa ascoltare”

Seconda punta, esterno a tutta fascia o in un tridente? Se Vincenzo Montella non ha ancora un’idea definitiva sulla posizione di Federico Chiesa in campo, ci pensa Franck Ribery a sgombrare ogni dubbio a riguardo. Il francese, nella lunga intervista al Corriere dello Sport, si è soffermato anche sul ruolo del n° 25: “Federico lo vedo più centrocampista esterno che punta. Ha grandi doti, deve soltanto pensare a giocare, a lavorare, a crescere. E’ un tipo abbastanza chiuso, ma sa ascoltare“.

RIBERY SI RACCONTA: “FIRENZE COME MARSIGLIA. LA GENTE SI FIDA DI ROCCO, JOE E DANIELE”