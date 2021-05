Ribery, si va verso il rinnovo. Con un ruolo da… vice Gattuso

La stima che il campione francese ha per Gattuso lo sta convincendo a rimanere

Nessuna pressione e nessuna forzatura ma arrivano segnali positivi sulla permanenza di Ribery a Firenze. Uno dei motivi è l'arrivo di Gattuso sulla panchina Viola, fra lui e Franck c'è grande stima e rispetto. Certo, 38 anni son sono pochi ed il ruolo che si delinea per l'esterno francese nella Fiorentina del futuro è un po' atipico. Il Corriere dello Sport nella sua edizione in edicola oggi parla infatti di un allenatore aggiunto, "Mister Ribery". L'anello di congiunzione fra campo e spogliatoio. I suoi numeri, 29 presenza condite con 2 gol e 7 assist, sono quelli di chi ha ancora tanto da dare nonostante la carta d'identità.

Adesso per Franck c'è all'orizzonte una bella sfida che non può non dargli grande stimolo. Dopo queste due stagioni molto difficili la missione dell'ex Bayern e di tutti gli altri è quella di ridare prestigio alla Fiorentina. Magari anche con questo ruolo di vice Gattuso, un po' Mister, un po' calciatore.