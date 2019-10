Ribery si racconta: “Con Firenze amore a prima vista. Sentito subito fiducia nei miei confronti”

Sul Corriere Fiorentino troviamo una lunga intervista a Franck Ribery di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Il francese ha parlato a 360° dei suoi primi mesi in viola, partendo dal ricordare le sue prime ore in città: “Quando ho accettato di venire a Firenze, non potevo sapere che sarebbe stato amore a prima vista. E invece è stato così, sin dalla sera della presentazione. Quella notte è stata speciale e la porterò sempre con me“.

Perché tra tante squadre la scelta sia ricaduta sulla Fiorentina – chiede il quotidiano al fenomeno francese – e quanto abbia influito sua moglie Wahiba: “Avevo altri contatti, in Inghilterra e anche in Italia. Ma con i dirigenti viola è scoccata la scintilla. Parlando con Pradè e Barone, anche con l’allenatore Montella, ho sentito calore e fiducia nei miei confronti. E allora Wahiba mi ha detto: andremo a Firenze. Ora sono qui e sono felice“.

Leader in campo e fuori, Ribery racconta dell’allenamento notturno dopo la trasferta di Genova, quando il francese restò fino alle 4.30 al Centro Sportivo per sfogarsi. Così si dà l’esempio ai più giovani, si crea mentalità. Quella che hanno portato Commisso e Barone: “Rocco e Joe sono persone sincere. E non false. Persone con un grande cuore. Per me è importante. Gente vera. E anche io sono vero“.