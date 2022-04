Ribery sì o no contro la Fiorentina? La scelta di Nicola

Probabile panchina per il francese, grande ex della partita. Nicola punta sulla coppia Djuric-Bonazzoli

Messe alle spalle le gare di mercoledì (la Fiorentina contro la Juve in Coppa e la Salernitana contro l'Udinese nel recupero di campionato), è tempo di concentrarsi a tutti gli effetti sul match di domenica all'Arechi ore 12,30. Ma ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere sia da una parte che dall'altra. Italiano ha diversi assenti e tre giocatori da valutare, mentre Nicola ha Radovanovic in forse e deve decidere se schierare o meno Franck Ribery contro la sua ex squadra.