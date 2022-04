Tre ancora in dubbio per Salerno: Italiano valuta di chiamare due Primavera

La bolgia di Salerno accoglierà una Fiorentina con defezioni importanti che potrebbero aumentare di numero

A Salerno la Fiorentina troverà quasi il tutto esaurito, visto che la Salernitana ha scelto di mettere in vendita i biglietti delle curve a 2 euro e di attuare una politica di prezzi vantaggiosi per tutti gli Under-14. In più, scrive La Nazione, Milenkovicnon ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo dopo la gastroenterite che lo ha colpito prima della partita con la Juventus. In dubbio anche la presenza dal 1’ di Odriozola e Bonaventura, anche se per lo spagnolo e per il serbo c'è più ottimismo rispetto all'italiano. Per far fronte all'emergenza in mediana, oltre ai tre titolari che a questo punto saranno Amrabat, Duncan e Maleh, potrebbero essere portati in Campania i Primavera Corradini e Bianco.