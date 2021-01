Ribery si candida per una maglia al “Maradona”. Dubbi sull’impiego di Callejon

E’ una partita speciale per Josè Callejon, quella di Napoli, ma lo spagnolo non è certo di giocarla dal primo minuto. Anche perché Ribery sta recuperando dal suo infortunio e le immagini sui social lo mostrano in buone condizioni: da capire quale sarà la sua disponibilità domenica. Intanto, si legge su La Nazione, conferma in arrivo per la difesa a tre, con il ballottaggio sulla fascia destra tra Caceres e Venuti. Da valutare anche Borja Valero e Pezzella, che mercoledì dopo la Coppa Italia ha svolto esercizi di corsa. Nessun dubbio, Vlahovic sarà il centravanti.

Il fratello di Callejon: “Firenze scelta di vita, il modulo lo penalizza ma…”