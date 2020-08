Ribery scalpita, il campione francese sponsor per Mandzukic e Götze

Franck Ribery mantiene intatta la sua reputazione da campione stakanovista. Il francese è stato il primo a varcare le porte del centro sportivo, tornando a Firenze una settimana in anticipo rispetto alla data del ritiro. Franck si è allenato duramente durante le vacanze ed è pronto a stupire ancora tifosi ed addetti ai lavori. Sul fronte mercato, come riportato da Tuttosport, la Fiorentina sta sondando qualche colpo a parametro zero. Restano in cerca di una nuova avventura Mario Mandzukic e Mario Götze, secondo il quotidiano FR7 potrebbe essere la chiave per convincere i suoi ex compagni. Uno sponsor d’eccezione per costruire una Fiorentina solida con pedine d’esperienza.

