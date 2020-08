La Fiorentina mette gli occhi su Jean-Paul Boetius, attaccante esterno 26enne del Magonza. Lo riporta la Bild, celebre giornale tedesco. La concorrenza, però, è folta perché sul giocatore ci sono anche Leeds, Fulham e Siviglia. Ha giocato anche con il Basilea. Con la maglia della squadra svizzera ha affrontato, come potete vedere nella foto in evidenza, la Fiorentina di Paulo Sousa in Europa League.