Ribery riflette sul rinnovo e chiede obiettivi chiari a Commisso

Franck Ribery e la Fiorentina: negli ultimi giorni Sky ha rilanciato la volontà di prolungare il sodalizio. Un’ipotesi reale – per il Corriere Fiorentino – a differenza di qualche mese fa. Presto per sapere se si troverà un’intesa. Il contratto con la Fiorentina scade a giugno, lui ha 38 anni e l’entusiasmo di un esordiente. Di chiaro – prosegue il quotidiano – ci sono invece le riflessioni che il francese sta facendo in queste settimane. Davanti a tutto c’è la famiglia, a Monaco. In caso di permanenza, Franck dovrà restare da solo per un’altra stagione. Il giorno in cui accettò la Fiorentina, la proprietà gli prospettò un programma sportivo ambizioso volto a puntare per obiettivi europei. Il campo però ha raccontato altro, e questo ha sollevato qualche perplessità in lui che ha passato buona parte della carriera al Bayern Monaco. FR7 sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. Alla sua età sa di non poter essere un titolare inamovibile, ma comunque di avere un forte ascendente nello spogliatoio. È disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio che comunque tenga conto della sua storia di fuoriclasse. Con Rocco Commisso c’è un’unione sincera, un forte legame. L’abbraccio al Franchi di domenica sera è solo una conferma. In cuor suo Franck sa quali elementi lo spingerebbero a rimanere. Innanzitutto la chiarezza degli obiettivi sportivi: alti o medi che siano. Per lui conta sapere a cosa realmente andrà incontro anche per prepararsi sul piano psicologico alla nuova stagione.

