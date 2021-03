Ribery out: nuova chance per Eysseric?

Cesare Prandelli dovrà fare a meno dello squalificato Ribery contro il Parma. Chi giocherà al suo posto? Kokorin sarebbe tatticamente l’ideale, ma anche la sfida con la Roma ha dimostrato che la condizione migliore è ancora lontanissima. Kouame sta tornando dall’infortunio e di Callejon si sono perse le tracce. Il favorito per giocare accanto a Vlahovic – scrive La Gazzetta dello Sport – è Eysseric. Contratto in scadenza a giugno (che non sarà rinnovato), fuori dalle rotazioni a inizio stagione e poi rilanciato parzialmente da Prandelli. In questa pazza stagione viola serve anche il suo contributo.