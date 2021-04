Ribery, oggi la decisione sulla squalifica: rischia due turni

L’entità della squalifica per Franck Ribery dopo l’entrataccia su Zappacosta contro il Genoa sarà nota oggi con il comunicato del Giudice Sportivo. L’ansia è palpabile in casa Fiorentina, perché il rischio è che il francese debba saltare non una, ma due partite. La società viola dovrà valutare, nel caso, se fare o meno ricorso, visto che l’intervento è stato in ritardo e non intenzionale e sono arrivate subito le scuse. Dipenderà molto dalle motivazioni addotte nel referto. Resta comunque il numero delle espulsioni con la Fiorentina, due in due anni, tanti quanti ne aveva presi in 273 presenze col Bayern. Lo scrive La Nazione.