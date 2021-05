Zazzaroni: “Ribery un leader, dai suoi messaggi ne riconosco la grandezza”

Tutto il carisma di Ribery raccontato dal Corriere dello Sport attraverso i messaggi dello stesso numero 7 viola

Oggi sul Corriere dello Sport-Stadio, il direttore Ivan Zazzaroni si sofferma sulla figura di Franck Ribery e cita alcuni messaggi scambiati in privato con il campione francese: «Grande partita ieri, sono contento, ho sempre dato il massimo per la Fiorentina». Ogni tanto scambio dei messaggi con Franck Ribery : una simpatia nata da un’intervista che ha molto gradito – erano i primi giorni fiorentini. Da allora il suo italiano è decisamente migliorato: il suo calcio è sempre stato di categoria superiore. L’ultimo FR7 mi ha conquistato con un’esemplare interpretazione del ruolo del leader, dell’uomo-squadra: i compagni l’adorano e l’apprezzamento della società è cosa nota.

Nel peggior momento della Fiorentina, mi scrisse: «Non è facile, ma teniamo duro, farò del mio meglio per questa squadra e questa città che amo molto». Sabato sera con la Lazio, Franck è stato fantastico: giocate preziose e decisiva la protezione della palla che gli è costata sei interventi duri da parte degli avversari. Ripetiamo spesso che il nostro non è un calcio per giovani, ci fustighiamo ricordando che la serie A è diventata un cimitero degli elefanti. Ma quando campioni, più vicini ai quaranta che ai trenta, vengono in Italia per sottolineare ripetutamente la differenza tra gioco del calcio e gioco del pallone, abbiamo il dovere di riconoscerne la grandezza e l’utilità”.