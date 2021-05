Galli incensa Vlahovic: “In questo momento solo Lewa-Haaland meglio di lui”

E' senza dubbio il momento di Dusan Vlahovic, che ha definitivamente convinto anche Giovanni Galli

"La partita con la Lazio mi è piaciuta, ho visto forse la miglior Fiorentina da un anno e mezzo a questa parte. In questo momento più forti di lui in Europa ci sono solo Lewandowski e Haaland. Non gli do 10, perché nel primo tempo poteva gestire meglio un contropiede per Bonaventura. Ma per il resto è stato perfetto, mi ha galvanizzato. Mi sembra che la Fiorentina abbia iniziato un certo tipo di percorso perché ha trovato chi, là davanti, la fa giocare bene. Se chiedesse 5 milioni? Io glieli darei! Magari è un'esagerazione data dall'estasi del momento, ma ha cominciato anche a colpire bene di testa, era il gol che gli mancava. Nel riguardarmi la partita, non c'è stato un giocatore sotto la sufficienza. La vittoria è stata meritata. Se Correa avesse fatto gol dopo 10'? Non sarebbe cambiato nulla. Tre risultati non devono far cambiare il giudizio su una stagione, ma non bisogna buttar via tutto: un allenatore nuovo magari intravede qualcosa anche nei giocatori che ci sono oggi. Questo campionato non ha detto verità assolute: alcuni giocatori hanno limiti tecnici e lo hanno dimostrato, ma altri magari possono essere rivalutati in un altro contesto".