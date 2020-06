Ribery, leader ed esempio per tutti: carica, voglia e il siparietto con Vlahovic

Il campione si distingue sempre. Ribery lo è e non ci ha messo molto per farlo vedere anche a Firenze. Il Corriere Dello Sport dedica oggi al francese ampio spazio ripartendo dalla gestione dei suoi allenamenti, anche a orari per alcuni impensabili. Un esempio di professionalità che finisce per contagiare i compagni di squadra, specie i più giovani. Fra questi su tutti Vlahovic, punzecchiato ironicamente sui social dall’ex Bayern invitandolo ad alzarsi alle sette per presentarsi al campo, ma anche Cutrone, che ha visto in lui un esempio da seguire.

E ora si comincia davvero a fare sul serio. Perché la settimana che inizia fra poco sarà quella decisiva con vista sulla ripresa del campionato e sul Brescia, primo avversario designato. Iachini punterà su carichi di lavoro meno pesanti e più specifici per arrivare preparato al match, tanto che tutta la truppa ha ottenuto un giorno di riposo aggiuntivo lunedì oltre alla canonica domenica.