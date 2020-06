Orari impossibili: Ribery sulle orme di Michael Jordan. E i compagni imparano

Franck Ribery non ha fatto mistero delle prime tappe della sua giornata di ieri: La Nazione la ripercorre estasiata. Sveglia già prima delle 6:12, orario della colazione, per partire da casa alle 6:24 e fermarsi al bar alle 6:37, con tanto di saluto al barista. Poco prima delle 7 l’arrivo al centro sportivo, quindi un po’ di cyclette per cominciare. In passato, Ribery si era chiuso nel quartier generale viola per smaltire la rabbia dopo una sconfitta col Genoa. Ma tornando a ieri: festeggiamenti per il compleanno del dottor Pengue, prese in giro all’amico Dalbert (FOTO). L’allenamento delle 9 lo vede già caldo. La forza dei grandi campioni della storia, da Jordan a Cristiano Ronaldo, è proprio quella di spingersi oltre i limiti e di allenarsi anche fuori orario. Ribery ha voglia di tornare protagonista, e la sua presenza è d’ispirazione per tutto lo spogliatoio della Fiorentina.