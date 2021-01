Ribery incrocia il Bologna per la prima volta: contro Mihajlovic…

Le vacanze di Natale hanno lasciato in eredità alla Fiorentina un Ribery tirato a lucido e più carico che mai. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il francese oggi incrocerà per la prima volta il Bologna visto che nei due confronti della passata stagione era assente giustificato per infortunio. Oggi Prandelli si aggrappa a FR7 per dare continuità, sapendo benissimo che quando l’ex Bayern è in giornata tutto gira a meraviglia. Dal canto suo, Ribery è ancora alla ricerca della prima rete in campionato e questo primo intreccio con gli emiliani può essere la soluzione al mal di gol del francese, tra l’altro ancora a secco al Franchi.

La Fiorentina accontenta Prandelli con le cessioni