Mercato, la Fiorentina cerca di accontentare Prandelli vendendo. Callejon in bilico

Lunedì 4 gennaio, domani, sarà già tempo di trattative. Quelle ufficiali, perché in realtà, aggiungiamo noi, il mercato non si ferma mai. Prandelli ha richiesto di sfoltire la rosa, e allora ecco che il lavoro di Pradè si orienta alle cessioni. Pulgar, Duncan, Cutrone e – meno concretamente – Kouamé e Biraghi, sono tutti possibili partenti. Saponara è già in procinto di raggiungere lo Spezia in prestito, ma la vera domanda adesso è cosa succederà con Callejon. Il quotidiano annuncia sorprese in arrivo. Eysseric e Montiel, infine, sono in cerca di una sistemazione anche in prestito, in particolare il secondo, che ha bisogno di giocare con continuità per poter essere una certezza in futuro.

Tutte le novità sul mercato della Fiorentina