Ribery, il prezzo della rabbia. Ma il nervosismo non nasce dall’errore di Guida

Il brutto domenica sera di Franck Ribery trova spazio anche all’interno dell’edizione locale de La Repubblica. Oltre alla sfuriata nel post gara, costata al francese tre giornate di squalifica (rientrerà il 20/11 saltando quindi Sassuolo, Parma e Cagliari, a meno che la Fiorentina non decida di presentare ricorso) e 20 mila euro di ammenda, si parla anche della reazione al cambio arrivato al 75° di Fiorentina-Lazio, quando Montella l’ha richiamato per far entrare Boateng. Il suo nervosismo nasce da lì; quella sostituzione proprio non se l’aspettava. Si sentiva ancora in grado di poter incidere nei minuti finali di una gara intensa e aperta a qualsiasi risultato.

La Fiorentina, senza di lui, quasi si spegne (i numeri parlano chiaro: LEGGI). “Fa piacere a un allenatore vedere che un proprio calciatore non gradisce la sostituzione – disse quella volta il tecnico – Magari un giorno si arrabbierà davvero”, disse Montella nel post gara di Fiorentina-Sampdoria, altra gara in cui Ribery fu sostituito. E così è stato. Anche se questo è il tempo di ammettere i propri errori (come ha già fatto ieri l’ex Bayern: LEGGI), voltare pagina e ripartire.