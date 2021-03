Ribery, il Milan porta… bene: i rossoneri la sua vittima preferita

Il dato è già curioso di per sé, perché pensare a un Franck Ribery a segno solo adesso per la prima volta al Franchi fa già strano da solo. Al di là della gioia amara, il Corriere Dello Sport Stadio oggi in edicola aggiunge qualche curiosità in più: con quello di ieri sono cinque i centri totali in A, con il secondo gol rifilato ai rossoneri. Il primo gli era valso la standing ovation a San Siro nel 2019, dopo una rete fantastica. Allora il francese aveva potuto esultare, questa volta no. In più, il quotidiano aggiunge anche un numero ricorrente: 21 partite lo scorso anno, 21 questa stagione, 21° gara disputata al Franchi e sigillo nel giorno 21 del mese. Se non è un segnale poco ci manca. E tuttavia non è mancata l’esortazione a fine partita: perché FR7 è e resta prima di tutto un grande leader.