FR7 non basta, prima gioia (amara) al Franchi per Ribery

Come scritto da La Nazione, non è bastata la zampata d’autore di Franck Ribery per raggiungere una vittoria importante. FR7, dopo un anno e mezzo con la maglia viola sulle spalle, era riuscito a metterla dentro per la prima volta al Franchi. Il preoccupante calo finale della Fiorentina ha tuttavia vanificato gli sforzi. Il Milan è riuscito a portare a casa una partita che probabilmente non avrebbe meritato di vincere. Restano i demeriti della Viola, incapace di reagire nel momento di massima difficoltà. Anche in questo finale i cambi di Prandelli non hanno inciso, tecnico che a causa della troppa tensione accumulata ha preferito saltare il post-partita. Giusto così, la salute ha la precedenza, anche perchè il finale di campionato della Fiorentina è tutto fuorché scontato. La lotta per non retrocedere continua a rimanere pericolosamente vicina. Gol a parte, ieri l’ex Bayern ha fornito una performance che lo ha riportato molto vicino alle migliori prestazioni della sua avventura da fiorentino. La sorpresa più bella è senza dubbio l’intesa con il rinato connazionale Eysseric.

FOTO – Il regalo di Ibrahimovic a Vlahovic: “Ti auguro il meglio”