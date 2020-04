Ribery-Fiorentina, lo show è pronto: le giornate in Germania e la voglia di viola del n°7

All’interno del Corriere dello Sport-Stadio si parla delle giornate passate in Germania da Franck Ribery. L’asso francese aspetta il ritorno in campo: rientrerà a Firenze non appena il club lo richiamerà. Una volta in città, seguiranno i 14 giorni di auto isolamento preventivo, come previsto dall’attuale normativa, e poi il countdown sarà finalmente terminato. E’ ormai alle spalle l’infortunio accusato il 30 novembre scorso contro il Lecce, un k.o. che ha costretto Ribery a ricorrere alla stabilizzazione chirurgica della caviglia. La fine di un incubo che permetterà di sorridere anche alla Fiorentina, pronta a riabbracciare il suo fuoriclasse.

Iachini non lo ha mai avuto a disposizione: ne ha conosciuto il carisma vedendolo girare per il centro sportivo prima del lockdown, apprezzandone la spunta emotiva e la voglia di provare a trascinare comunque il gruppo dei giovani, ma poterne sfruttare le qualità tecniche sarà un vantaggio anche per lui. In Germania Ribery ha lavorato tutto il tempo. Ha seguito le schede personalizzate che lo staff tecnico ogni giorno gli ha preparato e si è allenato anche con un preparatore atletico di fiducia. Ora è arrivato il momento di fare sul serio. Ribery non aspetta altro se non tornare ad accendere Firenze, a modo suo: regalando gioia a suon di assist e gol.