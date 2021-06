Ribery-Fiorentina, conferma o addio? Il nodo da sciogliere

Il destino di Franck Ribery resta ancora da scrivere, nonostante le sue ripetute dichiarazioni d'amore alla Fiorentina

Da parte di Ribery continuano ad arrivare parole al miele e grandi dichiarazioni d'amore per Firenze e la Fiorentina , il suo è un all-in totale. Adesso tocca al club di Commisso chiarire la sua posizione una volta per tutte. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la questione è di tipo puramente tecnico e soltanto in seconda battuta economica.

Franck e Gattuso si sono già incontrati e parlati. Il francese è convinto di poter dare ancora tanto al gruppo con i suoi tagli illuminanti e le giocate da funambolo e pure fuori dal campo non è da meno, leader indiscusso e punto di riferimento per i più giovani. Per quanto riguarda l'ingaggio l'ex Bayern è disposto a tagliarsi il proprio stipendio, dai 4 milioni di euro percepiti in questi due anni. Resta da capire di quanto e soprattutto se tutto questo basterà per convincere Gattuso ad inserirlo nei suoi piani.