Ribery allo scoperto, questione di ore per la decisione della Fiorentina

Il fuoriclasse francese ha visitato il Bayern e ha concesso un'intervista al suo vecchio club, al centro il futuro con la Fiorentina

Il futuro di Ribery è questione di ore - così scrive La Nazione sulla sua edizione odierna, commentando le parole rilasciate da Franck in un'intervista al Bayern Monaco. Il fuoriclasse francese vede il proprio futuro ancora in viola e, qualora ce ne fosse bisogno, ha mandato un messaggio forte e chiaro alla Fiorentina e a Gattuso, attraverso la video intervista rilasciata al canale Youtube del Bayern Monaco .

La palla adesso è nel campo della Fiorentina che deve decidere come agire, insieme a Gattuso. L'offerta di rinnovo consta di un prolungamento annuale, con un'opzione non obbligatoria per la stagione successiva, e ingaggio di FR7 riparametrato all’età del giocatore e al budget definito per la nuova rosa.