TGR: “Distanza fra Fiorentina e Ribery sul nodo ingaggio”

Il prolungamento non sembra così vicino

Nell'edizione odierna del TGR Rai Toscana c'è spazio anche per la questione legata al futuro di Franck Ribery. La sua intenzione di restare a Firenze è chiara, ma dovrà anche necessariamente rivedere il suo ingaggio. Le cifre che percepisce ad oggi non sono sostenibili per la Fiorentina. In questo senso, però, la distanza fra le parti è ampia.