Ribery elogia gli ex viola: “Dusan e Chiesa predestinati”, poi ricorda Toni

Grandi elogi e parole di stima quelle di Franck Ribery per i suoi ex compagni alla Fiorentina, adesso entrambi alla Juventus

La forza e la mentalità sono le armi in più di Dusan Vlahovic e secondo Ribery, assomiglia a uno dei bomber più forti d'Europa: "Può diventare il nuovo Lewandosky, a patto continui a lavorare come ha sempre fatto. Dusan è giovane, ma possiede grandi mezzi". Il rapporto tra il serbo e Ribery è ottimo, tanto da avere in comune molte cose. Per esempio il culto del lavoro: "Vlahovic è un lavoratore, in allenamento non vuole mai perdere, non è un dettaglio". Questo è quello che lui chiama lo spirito dei vincenti. Non sono finite le parole di stima di Ribery per un ex giocatore viola, anch'esso alla Juventus, squadra che lo cercò spesso. Infatti, l'ex Bayern ha definito Federico Chiesa come suo successore, idea nata già dai tempi di Firenze. L'esterno azzurro ricorda tanto il Ribery in giovane età: "A Firenze faceva come me, correva a 200 all'ora. Poi con il tempo impari a gestirti". Infine, ricorda un aneddoto con suo "fratello" che Firenze la conosce molto bene, Luca Toni: "Una volta al Bayern gli ho servito 4 assist e non mi ha fatto nemmeno un regalo". L'attaccante francese sottolinea ancora una volta l'ottimo rapporto che esiste tra lui e l'ex attaccante viola.