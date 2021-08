Ribery vuole la Serie A: non solo lo Spezia, ma c’è il nodo ingaggio

L'asso francese vorrebbe proseguire la propria avventura nel massimo campionato italiano, ma lo stipendio frena le interessate

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport leggiamo delle ipotesi di permanenza in Serie A per Franck Ribery. La rottura con la Fiorentina - scrive la rosea - è arrivata per una sorta di usura ambientale, ma FR7 farebbe ancora comodo a tanti club italiani. Col Monza vicino alla promozione, sembrava fatta per il suo sbarco in Brianza. Sfumata quell’occasione, è nato il dialogo con la Lazio, ma la trattativa su questo fronte ad un certo punto si è bloccata. L'ex Bayern ha aspettative economiche importanti, nonostante i suoi 38 anni. E quest’aspetto sinora ha condizionato tutti i contatti avviati negli ultimi mesi.