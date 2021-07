Ribery, voglia di Serie A. Il francese si propone a un altro club

Ribery si propone allo Spezia: Thiago Motta però preferirebbe un giovane talento

L'asso francese Franck Ribery continua a sperare in una permanenza in Serie A dopo il doloroso addio alla Fiorentina. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'ex ala del Bayern Monaco si sarebbe proposta allo Spezia. Ipotesi che appare poco percorribile, vista la filosofia totalmente opposta dei liguri e il pesante fardello dell'ingaggio che Ribery si porta dietro. Molto difficile dunque che tra FR7 e lo Spezia possa nascere una trattativa [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A].