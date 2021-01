Ribery è in missione, l’obiettivo è riprendersi la Fiorentina

Ieri in conferenza stampa Cesare Prandelli ha scommesso pesantemente su Ribery «Franck ci farà vincere la partita», queste le sue parole. Chiariti i malintesi delle ultime prestazioni, decisamente non esaltanti, i due hanno trovato un punto d’incontro per il bene della Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quando il gioco si fa duro i campioni iniziano a giocare. La Fiorentina si affiderà ancora una volta ai piedi ed alla testa di FR7 per affrontare al meglio il vero e proprio scontro salvezza contro il Crotone. La sua leadership nel guidare i compagni non va sottovalutata. Al Franchi andrà in scena un match chiave da non sbagliare in nessun modo. La classifica non lo permette. Servono punti per ritrovare morale ed allontanare le nubi post-disfatta di Napoli.

Per la fascia destra rispunta Malcuit, tentazione Fiorentina