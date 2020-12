Ribery e Callejon, se ci siete battete un colpo. I due leader non trascinano sulle ali

L’apporto combinato di Ribery e Callejon messi insieme? Un bel cross del secondo che Bonaventura spreca nella ripresa. Troppo, troppo poco per due giocatori ai quali si chiede di guidare la Fiorentina fuori dal periodo negativo. Il Corriere Fiorentino scrive che di loro non c’è stata traccia nemmeno col Genoa, Vlahovic non ha ricevuto nessun pallone giocabile dal 7 e dal 77, che pure sugli assist hanno costruito le rispettive carriere. Ribery è spento ormai da tempo, e non si altera più neanche quando viene sostituito, cosa che invece aveva abituato a fare nei primi tempi.

Ne ha risentito anche Callejon, indietro di condizione a causa dell’arrivo in extremis e della malattia contratta prima della trasferta di Parma. Non c’è nessuno che possa ricoprire il suo ruolo, quello di esterno alto, in rosa. Nessuno ha due giocatori del genere, tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina, conclude il quotidiano, non ne ha tratto per ora nessun beneficio.

Milenkovic e la fotografia della reazione di gruppo: ma adesso la strada è tutta in salita