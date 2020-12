Milenkovic e la fotografia della reazione di gruppo: ma adesso la strada è tutta in salita

La Fiorentina ieri sera era disperata. Finalmente, scrive La Nazione. Almeno la squadra è apparsa consapevole della situazione, cosa che esclude uno stallo mentale: è stato fatto un passo avanti a livello di senso di appartenenza, anche se ancora siamo ben lungi dagli standard minimi per una rosa del genere. La rete di Pjaca ha prodotto una reazione di confusione, ma portata avanti tutti insieme, con la voglia di andare a riprendersi il risultato. L’abbraccio di tutti a Milenkovic può essere la fotografia della rinascita.

E se la Fiorentina avesse perso? Meglio non pensarci, ci sono quattro vasche da nuotare in apnea fino a Natale, e gli avversari non sono semplici. Atalanta, Sassuolo, Verona e Juventus hanno ben poco a che vedere con la classifica attuale della Fiorentina, che almeno, con il pari di ieri, ha addolcito un po’ i conti (Commisso ha dovuto infatti versare 67 milioni per l’aumento di capitale viola).