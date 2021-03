Ribery-Bonaventura: la Fiorentina ritrova la qualità

Fiorentina impegnata a Benevento oggi alle 18. Prandelli dovrà fare a meno dell’infortunato Amrabat. Ribery, squalificato contro il Parma, e Bonaventura partiranno titolare. Come scrive Repubblica Firenze, l’ex Milan è apparso in forma e servirà anche la sua qualità per cercare di bucare la retroguardia avversaria, ma soprattutto per prendere in mano una partita che per i viola deve andare in un’unica direzione. In attacco invece la conferma di Vlahovic, che non segna da tre gare di fila. Toccherà a Ribery cercare di supportare il serbo e provare a conquistare sul campo del Benevento punti fondamentali per la classifica e per il morale.